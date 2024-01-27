Планы США по Украине в этом году нацелены на оборону, а не на возвращение территорий – СМИ

Фото: depositphotos/erik3804

Стратегия США по поддержке Украины нацелена не на попытки вернуть контроль над утраченными территориями в 2024 году, а на оборону и укрепление вооруженных сил и экономики страны. Об этом сообщает газета The Washington Post.

В материале отмечается, что "администрация президента США Джо Байдена работает над долгосрочной стратегией поддержки Киева, несмотря на трудности с финансированием в конгрессе".

При этом, данные планы не предполагают значительных приобретений утраченных территорий со стороны Украины. Вместо этого в Вашингтоне ведется разработка новой стратегии, которая будет сосредоточена на помощи Украине в отражении новых наступлений России. Кроме того, долгосрочной целью этой стратегии называется укрепление украинских вооруженных сил и экономики.

Ранее спикер министерства обороны Украины Илларион Павлюк заявлял, что в 2024 году Киев получит оружие, которое ранее не поставлялось. По его словам, Украина также получит большие пакеты помощи от нескольких государств.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ближайшие месяцы станут критически значимыми для украинской стороны. Он также указал на важность для Киева возможных новых пакетов военной помощи от Штатов.

Киев призвал западных партнеров открыть военные заводы на территории Украины