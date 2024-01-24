Спикер МО Украины заявил, что Киев в 2024 году получит оружие, которое еще не поставлялось

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Спикер министерства обороны Украины Илларион Павлюк после встречи стран-доноров на уровне глав военных ведомств заявил, что в этом году Киев получит оружие, которое ранее не поставлялось. Об этом сообщает РИА Новости.

"Продуктивная встреча. Поддержка продолжается. Были важные заявления и обязательства. Она будет продолжаться и дальше. В этом году получим оружие, которого еще нет и которое поможет поражать... логистические узлы", – рассказал он.

Павлюк также сообщил, что на встрече обсуждались вопросы увеличения производства боеприпасов и оружия. По его словам, в 2024 году Украина получит большие пакеты помощи от нескольких государств.

При этом США на данной встрече не смогли предложить Киеву никакой конкретной военной помощи.

До этого глава Белого дома Джо Байден заявлял, что некоторые западные страны в случае, если Вашингтон откажется от поддержки Киева, могут последовать примеру США и тоже перестать отправлять Украине вооружение.