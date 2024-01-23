США не смогли обещать Украине новой военной помощи на встрече доноров – Пентагон

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США не смогли предложить Киеву никакой конкретной военной помощи на очередной встрече стран-доноров. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Я не отслеживаю никакой конкретной материальной поддержки", – приводит его слова РИА Новости.

Данная встреча стран, помогающих Украине, состоялась на уровне глав военных ведомств во вторник, 23 января.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ближайшие месяцы станут критически значимыми для украинской стороны. Он также указал на важность для Киева возможных новых пакетов военной помощи от Штатов.

До этого мэр Киева Виталий Кличко заявил о нехватке боеприпасов на Украине и потребовал новой помощи от Германии из-за критического положения украинской армии на фронте.

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