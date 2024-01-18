В Киеве пожаловались на нехватку оружия после отказа ФРГ поставить ракеты Taurus

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил о нехватке боеприпасов на Украине и потребовал новой помощи от Германии из-за критического положения украинской армии на фронте. Об этом он сообщил в интервью изданию Bild.

Кличко утверждает, что украинские войска, защищая свою страну, также защищают весь Евросоюз. Он добавил, что в Европе не должны недооценивать Россию.

По словам мэра Киева, в последнее время российские военные оказывают безумное давление на ВСУ. Кличко также раскритиковал недавнее решение Бундестага об отказе поставок Украине крылатых ракет Taurus.

17 января Бундестаг большинством голосов отклонил резолюцию об отправке на Украину дальнобойных крылатых ракет Taurus, которая была подготовлена Христианско-демократическим и Христианско-социальным союзами ФРГ.

Так, против поставок ракет проголосовали 485 депутатов, за резолюцию высказались 178 парламентариев, еще трое воздержались. При этом против документа проголосовали многие члены партии "Зеленые" и Свободной демократической партии, которые до этого неоднократно выступали в поддержку поставок ракет Taurus Киеву.

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