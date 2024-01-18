Шольц из страха победы Путина потребовал от ЕС увеличить помощь ВСУ – СМИ

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Канцлер Германии Олаф Шольц из-за страха остаться один на один в "противостоянии" с Владимиром Путиным потребовал от Евросоюза (ЕС) увеличить помощь Киеву. Об этом сообщает Politico.

В материале указано, что победа экс-президента США Дональда Трампа на праймериз в Айове только увеличила ставки, сделав правдоподобным предположение о том, что Европе самой придется искать пути борьбы с РФ, если он снова станет лидером Америки. По информации издания, из-за этого Шольц будет настаивать, чтобы лидеры ЕС активизировались и внесли значительный вклад в победу над Путиным.

Также в публикации говорится, что канцлер ФРГ все чаще разочаровывается из-за уровня военной помощи, которую предоставляет ЕС для Украины. Журналисты Politico считают, что самый большой вызов безопасности Европы со времен холодной войны – перспектива финансирования и вооружения Киева без поддержки Соединенных Штатов, которые обнажат политические линии разлома в ЕС.

Ранее американский президент Джо Байден заявил лидерам конгресса, что задержки помощи для Украины угрожают безопасности государства, стран НАТО и "свободного мира". Отмечается, что подобной речью он пытался их подтолкнуть к одобрению его запроса на 61 миллиард долларов для Киева.

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