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Украинские войска попали в патовую ситуацию из-за нехватки снарядов и усталости солдат. Об этом в эфире телеканала Welt заявил немецкий журналист Пауль Ронцхаймер.

По словам корреспондента, он смог посетить Киев и встретиться с украинскими военными.

"Я поговорил с солдатами на фронте, вчера и сегодня я также поговорил с генералами, политиками. Такую мрачную ситуацию, как в эти дни, я редко видел", – подчеркнул он.

Как отметил журналист, многие украинские бойцы не получали выходных на протяжении двух лет, из-за чего у них появилось изнеможение.

"В то же время не хватает боеприпасов. Это означает, что русские атакуют украинских солдат, но те не могут уже себя защищать", – добавил Ронцхаймер.

Ранее СМИ сообщали, что ВСУ сменили тактику. По словам бойца с позывным Снейк, который находится на купянском направлении, они стали применять больше FPV-дронов, а позиции обстреливают фугасными снарядами.

Военный подчеркнул, что киевский режим делает ставку на небольшие и недорогие беспилотники, надеясь на очередное "чудо-оружие" от Запада. При этом кассетные снаряды украинские военные стали использовать гораздо реже.

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