Путин заявил, что Украина отказалась от переговоров с Россией

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Спецоперация могла бы уже давно закончиться, если бы Украина не отказалась от мирных переговоров с Россией. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.

По словам президента РФ, российская сторона обо всем договорилась во время переговоров, которые прошли в 2022 году. Однако, как он утверждает, Украина через день отказалась от всего из-за требований бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. При этом глава государства указал на то, что уже сейчас руководитель переговорной группы со стороны Киева признает упущенную Украиной возможность наладить взаимоотношения.

"Ну, придурки, нет? И прямо говорят, если бы мы пошли на это, уже все давно бы было закончено, полтора года назад", – добавил российский лидер.

Также Путин подчеркнул, что подобное решение украинской стороны в очередной раз показывает их несамостоятельность.

Кроме того, глава государства прокомментировал и "формулу мира" украинского президента Владимира Зеленского, заявив, что выдвинутые им требования в рамках этого проекта являются "запретительными" для переговоров.

"Так называемая формула мира – это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией", – уточнил президент России.

При этом российский президент также указал на полный и абсолютный провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), подчеркнув, что сейчас на передовой инициативой владеют российские военнослужащие. Он указал на то, что на данный момент украинцы пытаются наносить удары по гражданским объектам в России, чтобы отвлечь внимание от проблем в их стране и от провала контрнаступления.

Также Путин считает, что украинская государственность может получить невосполнимый удар, ответственность за который будет на действующих властях Киева.

Ранее СМИ сообщали, что переговоры по украинскому конфликту если и состоятся, то будут проходить не на основе "формулы мира" Зеленского, а между Москвой и Киевом, исходя из ситуации "на земле" и географических реалий. Источники сослались на то, что украинские власти сами юридически запретили себе какие-либо переговоры с российской стороной.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что обсуждение мира на Украине может проходить без участия российской стороны, однако оно не принесет результатов.

До этого Путин отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной для урегулирования конфликта, напомнив, что именно киевская сторона публично заявила о выходе из переговорного процесса.



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