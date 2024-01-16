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Переговоры по украинскому конфликту, если они состоятся, будут проходить не на основе "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского, а между Москвой и Киевом, исходя из ситуации "на земле" и географических реалий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Москве.

Собеседник агентства отметил, что без России никакие международные встречи по Украине не имеют смысла. Он также напомнил, что украинские власти сами юридически запретили себе какие-либо переговоры с российской стороной, а западные страны поставляют ВСУ оружие для террористических атак.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд рассказала, что Владимир Зеленский обратился к ней с просьбой организовать мирный саммит. Амхерд добавила, что Швейцария готова организовать подобную конференцию.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что обсуждение мира на Украине может проходить без участия российской стороны, однако оно не принесет результатов.

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине