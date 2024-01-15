Песков заявил, что обсуждение мира на Украине без участия России лишено перспектив

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Обсуждение мира на Украине может проходить без участия российской стороны, однако оно не принесет результатов, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал прошедшую 14 января встречу в Давосе, где была представлена украинская "формула мира".

"Без нашего участия, конечно, какие-либо обсуждения возможны, но они лишены перспективы для какого-либо результата", – подчеркнул он.

По мнению Пескова, мероприятие в Давосе – это "разговор ради разговора". Конкретного результата здесь не может быть, резюмировал представитель Кремля.

Ранее агентство Bloomberg написало, что встреча советников по национальной безопасности в Давосе завершилась без четкого плана.

По информации издания, Киев не смог получить поддержку своего мирного плана среди стран глобального Юга. В частности, ЮАР и Бразилия заявили о необходимости учитывать интересы Москвы, которую в Давос не пригласили.

В свою очередь, глава украинского президентского офиса Андрей Ермак сообщил, что Киев планирует провести еще несколько таких саммитов по своей мирной инициативе.



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