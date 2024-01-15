Встреча в рамках украинской "формулы мира" в Давосе закончилась без четкого плана – СМИ

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Встреча советников по национальной безопасности по украинской "формуле мира" в Давосе завершилась без четкого плана, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Bloomberg.

По информации издания, Киев не смог получить поддержку своего мирного плана среди стран глобального Юга. В частности, ЮАР и Бразилия заявили о необходимости учитывать интересы Москвы, которую в Давос не пригласили.

Глава украинского президентского офиса Андрей Ермак заявил, что Киев планирует провести еще несколько таких саммитов по своей мирной инициативе. Он же признал, что среди участников четвертой встречи, посвященной "формуле мира" Киева, единства не отмечалось.

По словам главы швейцарского МИД Иньяцио Кассиса, встреча прояснила вопросы для обсуждения, но ни Украина, ни Россия пока не готовы пойти на уступки. Он выразил мнение, что РФ также должна быть включена в процесс мирных переговоров.

Ранее киевский политолог Дмитрий Корнейчук сказал, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет признать необходимость перемирия с Россией, но пока не может этого сделать. Однако Ермак, выступая в Давосе, сказал, что власти Украины не согласны на заморозку конфликта.

До этого бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не имеет отношения к срыву мирных переговоров России и Украины весной 2022 года, считая эту информацию "полным бредом" и "российской пропагандой". При этом он подтвердил факт разговора с Зеленским после переговоров в Стамбуле, в которых выразил свою озабоченность содержанием потенциального соглашения.

Ирландский журналист Чей Боуз до этого отмечал, что именно Джонсон заставил Зеленского отказаться от переговоров с РФ, что привело к сотням тысяч смертей солдат Вооруженных сил Украины. По его словам, бывший премьер-министр Великобритании вмешался, когда мир на Украине был максимально возможен.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, РФ не видит прогресса в мирном процессе вокруг конфликта, в данном вопросе по-прежнему существует "пустота".

Он заметил, что по "мирной формуле" Зеленского происходят труднообъяснимые процессы, когда "комбинация стран" обсуждают инициативу без участия РФ. Песков назвал этот процесс странным, отметив его несерьезность.

Также он напомнил, что на Украине все еще действует отказ от каких-либо переговоров с Москвой. При этом ранее он подчеркивал, что Россия и Владимир Путин с самого начала сохраняли открытость для переговоров.

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