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Некоторые страны Юга призвали участников встречи в Давосе учитывать озабоченности РФ по Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на чиновника из Евросоюза.

"В то время как партнеры Глобального Юга в целом выразили сочувствие судьбе украинцев и их страданиям, некоторые подчеркнули необходимость учитывать озабоченности России", – отметил он.

Ранее киевский политолог Дмитрий Корнейчук отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет признать необходимость перемирия с Россией, но пока не может этого сделать.

В свою очередь, сам Зеленский сказал, что возможное прекращение огня не будет означать остановку вооруженного конфликта и не приведет к политическому диалогу с Россией. По его мнению, эта пауза поможет только РФ.

Между тем Владимир Путин отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной для урегулирования конфликта, напомнив, что именно киевская сторона публично заявила о выходе из переговорного процесса.



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