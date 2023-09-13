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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заставил украинского президента Владимира Зеленского отказаться от переговоров с Россией, что привело к сотням тысяч смертей солдат ВСУ. Таким мнением поделился ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, когда мир на Украине был максимально возможен, Джонсон убедил Зеленского отказаться от мирного плана. При этом сам Джонсон вместе с богатой элитой, из которой он происходит, не погибнут в окопах, добавил Боуз.

Ранее Владимир Путин заявил, что если в Соединенных Штатах считают, что Украина готова к переговорам, то пусть потребуют от Киева отмены указа о запрете переговоров с Россией.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что предпосылки для мирных переговоров с Украиной на данный момент отсутствуют. Он добавил, что Россия и Владимир Путин с самого начала сохраняли открытость для переговоров.

Украина может начать переговоры только для восполнения ресурсов – Путин