Лавров назвал первым шагом к переговорам РФ и Украины отмену указа Зеленского

Фото: kremlin.ru

Отмена указа украинского президента Владимира Зеленского о запрете диалога с Москвой должна стать первым шагом для переговоров между Россией и Украиной. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в комментарии для программы "Вести" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Так он прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что если российско-украинские переговоры начнутся, то Америка к ним подтянется. Лавров назвал заявление странным и напомнил, что Зеленский подписал запрещающий вести любые переговоры с правительством Путина закон "год назад как минимум, а то и раньше".

"И если те, кто направляет этот режим, решили, что украинцы должны быть готовы к переговорам, то, наверное, первым шагом должно стать пожелание или приказ отменить этот декрет, который, повторю еще раз, переговоры запрещает", – подчеркнул глава МИД РФ.

По его мнению, чем дольше Украина будет затягивать переговоры с Россией, тем сложнее потом будет договариваться. Он напомнил, что российский президент не раз говорил, что Москва не уходит от переговоров, но те, кто это делает в Киеве, должны понимать, что дальше будет сложнее договориться.

Лавров подчеркнул, что это официальная позиция РФ, она не должна вызывать никаких вопросов на фоне указа Зеленского.

Ранее подобную мысль высказал Владимир Путин. Президент объяснил, что если США считают, что Украина готова к переговорам, то пусть потребуют от Киева отмены указа о запрете переговоров с РФ. Он также отметил, что пока Украина ведет контрнаступление, Россия не сможет остановить боевые действия.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предпосылки для мирных переговоров с Украиной на данный момент отсутствуют. Песков добавил, что Россия и Путин с самого начала сохраняли открытость для переговоров.

Украина может начать переговоры только для восполнения ресурсов – Путин