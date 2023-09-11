Предпосылок для возобновления переговоров с Украиной не было и нет – Песков

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Предпосылки для мирных переговоров с Украиной на данный момент отсутствуют. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью РБК на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В настоящий момент как не было, так и нет никаких предпосылок для возобновления переговорного процесса", – сказал он.

Песков добавил, что Россия и Владимир Путин с самого начала сохраняли открытость для переговоров.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Украина будет готова к переговорам с Россией, если Москва выступит с такой инициативой. По его словам, во время своего визита в Киев он увидел серьезный настрой Украины на то, чтобы продолжать усилия по возвращению территории. Говоря о перспективах начала дипломатического процесса, он заявил, что "для танго нужны двое".

При этом Путин подчеркивал, что новые мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине не обсуждались, а прошлые инициативы РФ Киев "отправил на свалку".

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