Украина "отправила на свалку" мирные инициативы России – Путин

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Новые мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине не обсуждались, а прошлые инициативы России Киев "отправил на свалку". Об этом сообщил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.

"Мы слышим о каких-то новых инициативах, но это не то, что когда-либо с нами обсуждалось. Поэтому мы ничего нового не воспринимаем", – заявил президент РФ.

По словам Путина, в Москве знают о том, что при посредничестве турецкого президента Реджепа Эрдогана "была достигнута договоренность, были проекты документов согласованы между российской и украинской делегациями", но после Киев их "отправил на свалку".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам прошедших в Сочи переговоров с Владимиром Путиным, заявил, что готов взять на себя роль посредника по урегулированию украинского конфликта. По его словам, Анкара решительно настроена продолжать прилагать усилия по установлению прочного мира, стабильности и процветания в регионе.

Он напомнил, что ранее Турция выступала в качестве страны – хозяйки прямых переговоров между РФ и Украиной.

Эрдоган прибыл в Сочи для переговоров с Владимиром Путиным 4 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что переговоры Путина и Эрдогана прошли конструктивно.

Сначала политики провели беседу в расширенном формате с участием делегаций. Она продлилась около 1,5 часа. После этого Путин и Эрдоган посетили рабочий обед.

Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе завершились