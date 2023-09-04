Эрдоган заявил, что Анкара готова взять на себя посредничество по Украине

Фото: kremlin.ru

Турция готова взять на себя роль посредника по урегулированию украинского конфликта, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган по итогам прошедших в Сочи переговоров с Владимиром Путиным.

По его словам, Анкара решительно настроена продолжать прилагать усилия по установлению прочного мира, стабильности и процветания в регионе.

Он напомнил, что ранее Турция выступала в качестве страны – хозяйки прямых переговоров между РФ и Украиной.

"Мы, как прежде, готовы сделать от себя все зависящее в этом вопросе и выступить в роли посредника", – подчеркнул он.

В свою очередь, Путин сообщил, что Москва не отказывается от посреднических услуг по Украине, но никаких новых инициатив с ней пока не обсуждали.

Он отметил, что Эрдоган всегда уделял большое внимание усилиям по урегулированию кризиса вокруг Украины. Президент поблагодарил турецкого коллегу за усилия на этом направлении.

Владимир Путин заявил, что переговоры с турецким лидером, которые длились три часа, прошли в конструктивной и деловой атмосфере. Глава российского государства добавил, что в ходе переговоров они обменялись мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки.

Эрдоган прибыл в Сочи для переговоров с Владимиром Путиным 4 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что переговоры Путина и Эрдогана прошли конструктивно.

Сначала политики провели беседу в расширенном формате с участием делегаций. Она продлилась около 1,5 часа. После этого Путин и Эрдоган посетили рабочий обед.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган продолжили встречу в Сочи в узком составе