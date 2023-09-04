Подписание документов по итогам переговоров Путина и Эрдогана не планируется – Песков

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Какие-либо документы по итогам встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана подписывать не планируется. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Вместе с этим он указал, что встреча двух лидеров с участием делегаций прошла очень конструктивно.

"Подробнейшие доклады министров, руководителей рабочих групп. Полный обмен информацией. Такая синхронизация, я бы сказал, сверка часов", – заявил Песков журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал кадры беседы в своем телеграм-канале.

По словам представителя Кремля, участники встречи обсудили все вопросы, которые касаются самых разных направлений. Он указал, что на переговорах произошел исчерпывающий анализ двусторонних отношений. На данный момент лидеры продолжают беседу в узком составе, уточнил он.

Встреча Путина и Эрдогана проходит в Зеленом зале корпуса "Империал" сочинского санатория "Русь". Российский президент лично поприветствовал турецкого лидера перед входом в здание.

В ходе разговора Путин выразил надежду, что в скором времени получится завершить переговоры с Турцией по созданию газового хаба. Вместе с этим он отметил хорошие темпы развития отношений двух стран.

Переговоры в расширенном составе продлились полтора часа. Одной из самых ожидаемых тем встречи было будущее черноморской инициативы. Путин уточнил, что президенты не обойдут вниманием вопросы, которые имеют отношение к украинскому кризису.

Путин отметил хорошие темпы развития отношений РФ и Турции