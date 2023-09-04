Путин назвал зерновую сделку и Сирию в числе тем переговоров с Эрдоганом

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Владимир Путин собирается обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Украине и в Сирии, а также зерновую сделку. Об этом российский лидер сообщил, начиная двусторонние переговоры.

"Конечно, не обойдем вниманием вопросы, связанные с украинским кризисом. Я знаю, что вы намерены поднять вопрос о зерновой сделке, мы открыты для переговоров по этому вопросу", – сказал Путин, обращаясь к президенту Турции.

Он добавил, что они вместе многое сделали для урегулирования ситуации в Сирии, и заметил, насколько это чувствительный вопрос для Турции. По его мнению, следует закрепить самое основное, что было сделано в рамках астанинского формата, как и саму эту площадку.

Как считает Путин, ему есть о чем поговорить с Эрдоганом с точки зрения обеспечения безопасности в регионе. Он добавил, что есть много других вопросов двустороннего и международного характера, которые будут в центре внимания на стартовавшей встрече.

Президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров сообщил радиостанции "Комсомольская правда", что Эрдоган хочет извлечь пользу для себя из встречи с Путиным.

По его мнению, визит Эрдогана в Россию вместо поездки Путина в Турцию говорит о том, что турецкий лидер очень заинтересован в возможной новой зерновой сделке, а также увеличении влияния на Востоке и на Украине.

При этом, как заметил эксперт, Россия зависит от Турции в вопросе параллельного импорта. Федоров призвал осторожно относиться к Эрдогану, поскольку тот всегда действует в соответствии с исключительно своими интересами.

Встреча Путина с Эрдоганом проходит в Зеленом зале корпуса "Империал" сочинского санатория "Русь". Путин лично поприветствовал турецкого лидера перед входом в корпус "Империал".

Это первая личная встреча двух лидеров после почти годичного перерыва. В обсуждении сперва примут участие делегации двух стран, а затем главы государств продолжат переговоры в узком составе, которые пройдут в формате обеда.

Ранее сообщалось, что Эрдоган вылетел в Сочи из Стамбула. В международном аэропорту Сочи турецкого лидера встречали заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель, мэр города Алексей Копайгородский, заместитель генерального директора по государственному протоколу МИД России Игорь Богдашев, посол Турции в Москве Мехмет Самсар и другие официальные лица.

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