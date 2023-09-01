РФ продолжит стратегическое двустороннее партнерство с Турцией – Шойгу

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Россия планирует продолжать стратегическое двустороннее партнерство с Турцией для решения задач по Сирии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Я имею в виду дела, связанные с работой в Сирии, и тот проект, который мы вместе с вами начинали, налаживание отношений между Турцией и Сирией с нашим участием, потом к этому проекту подключились иранские коллеги", – заявил он на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Он подчеркнул, что это первые встречи в истории Сирии, Турции и России, когда главы разведок и военных ведомств собираются, чтобы решить практические, гуманитарные и "очень земные" вопросы. Турецкий министр обороны, в свою очередь, сообщил о давней и успешной работе с Шойгу.

Фидан подчеркнул, что в этой работе они всегда проявляли "политическую зрелость". Это, по его мнению, указывает на глубокие и стратегически выверенные отношения между РФ и Турцией.

Ранее стало известно, что Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудят двусторонние отношения и затронут международную повестку в рамках переговоров. Они пройдут 4 сентября в Сочи.

До этого отмечалось, что Путин и Эрдоган могут обсудить вопросы, связанные с новой формулой по зерновой сделке, которую выработает Анкара.

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