Эрдоган и Путин могут обсудить новую формулу по зерновой сделке – СМИ

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Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи могут поднять на обсуждение вопросы, связанные с новой формулой по зерновой сделке, которую выработает Анкара. Об этом сообщает газета Hurriyet со ссылкой на источники.

"Министр иностранных дел Хакан Фидан, который держал руку на пульсе на Украине, применит тот же метод и в России, то есть прислушается к мнению российских властей. После этого проведет переговоры с ООН", – отметило издание.

По данным газеты, новую формулу, которую выработает Анкара после контактов, могут обсудить президенты Турции и России.

До этого СМИ сообщили, что Реджеп Тайип Эрдоган может приехать в Россию для встречи с Владимиром Путиным 8 сентября.

Ранее ТАСС со ссылкой на дипломатические источники в Турции сообщало, что встреча Путина и Эрдогана может состояться уже 4 сентября. Предполагается, что она пройдет в Сочи.

Комментируя слухи о предстоящих переговорах, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 августа заявил, что они "состоятся скоро". При этом он не стал давать каких-либо подробностей, в том числе относительно места проведения встречи.

Эрдоган заявил о желании обсудить с Путиным ситуацию вокруг зерновой сделки