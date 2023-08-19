Похолодания в отношениях Турции и России нет – советник Эрдогана

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Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч заявил, что Анкара и Москва ведут переговоры о скором визите Путина в Турцию. Об этом сообщает CNN Türk.

Как сообщил представитель президента Турции, подготовка визита президента России Владимира Путина в Турцию продолжается. Похолодания в дипломатических отношениях между Анкарой и Москвой нет, стороны ведут переговоры по зерновой сделке.

"В последнем телефонном разговоре наш президент пригласил его (Владимира Путина) снова. На данный момент работа продолжается. Но вы можете понять, что в связи с той ситуацией, в которой сейчас находится Россия, переговоры о графике и работе продолжаются. Вы знаете, что в последнее время произошли некоторые внутриполитические события и инциденты в сфере безопасности. Поэтому мы продолжаем работу в этот момент", – сказал Акиф Чагатай Кылыч.

Ранее турецкий телеканал A Haber сообщал, что президенты России и Турции могут провести личные переговоры в конце августа – начале сентября. Также не исключен визит самого Эрдогана в Россию. Дата и место переговоров пока находятся на стадии обсуждения. На повестке встречи – украинский вопрос и зерновая сделка.