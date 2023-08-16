У пресс-службы Эрдогана пока нет сведений о дате и месте его переговоров с Путиным

Фото: 123RF/ververidis

Пресс-служба президента Турции пока не обладает сведениями о возможной встрече лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина 31 августа, сообщает ТАСС.

Отмечается, что конкретики по дате и месту встречи президентов пока нет.

"На данный момент мы не можем ничего сказать по этому вопросу. Если такое решение будет, если появится конкретика, то мы об этом оповестим. Пока сказать нечего", – заявили в администрации лидера Турции.

Ранее СМИ писали, что встреча лидеров Турции и России может состояться 31 августа. Также сообщалось, что Анкара активизировала дипломатическую работу в связи с возможным визитом Владимира Путина в ближайшие дни.

Отмечается, что турецкая сторона в ходе переговоров намерена сосредоточиться на вопросе возобновления зерновой сделки.

В начале августа президенты России и Турции провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о подготовке возможной встречи. В рамках беседы глава РФ, помимо прочего, изложил позицию Москвы относительно прекращения зерновой сделки.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что встреча необязательно пройдет в Турции. Лидеры двух стран договорились определить дату и место проведения переговоров позже.

