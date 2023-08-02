Путин и Эрдоган условились определиться по месту и срокам встречи в ближайшее время

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган условились определиться по месту и срокам встречи в ближайшее время. Это будет сделано по дипломатическим каналам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По его информации, местом встречи необязательно будет Турция, детали будут обсуждаться. Однако Эрдоган приглашает российского президента к себе.

"Сам президент на ночной пресс-конференции в Санкт-Петербурге как раз говорил, что сейчас то время, когда он должен быть в стране, поэтому ему тяжело осуществлять какие-то визиты", – объяснил Песков во время посещения форума "Территория смыслов".

Он добавил, что на встрече лидеры, в частности, обсудят Украину и зерновую сделку. Также будет произведен обмен мнениями по всем мировым делам.

Представитель Кремля уточнил, что Путин и Эрдоган не обсуждали по телефону тему передачи боевиков "Азова" (запрещен в РФ и признан террористической организацией).

Как сообщалось ранее, во время телефонного разговора был продолжен диалог по различным аспектам сотрудничества стран. Также в ходе разговора президентов была подтверждена готовность вернуться к Стамбульским договоренностям, однако Запад должен выполнить свои обязательства.

Также Путин заявил, что договоренности с Турцией по вопросу нахождения в республике боевиков нацбатальона "Азов" были, но от других комментариев он отказался. Кроме того, лидер РФ добавил, что обмен боевиков "Азова" на российских летчиков оправдан, так как это было в интересах страны.

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