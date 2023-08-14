В Турции начали подготовку к возможному визиту Путина – СМИ

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Анкара активизировала дипломатическую работу в связи с возможным визитом Владимира Путина в ближайшие дни. Об этом пишет News.ru со ссылкой на данные турецкой газеты Milliyet.

"Президент России <...> в ближайшие дни посетит Турцию. Таким образом, Путин впервые после начала российско-украинской войны посетит страну – члена НАТО", – говорится в материале турецкого издания.

Отмечается, что турецкая сторона в ходе переговоров намерена сосредоточиться на вопросе возобновления зерновой сделки.

В начале августа президенты России и Турции провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о подготовке возможной встречи. В рамках беседы глава РФ, помимо прочего, изложил позицию Москвы относительно прекращения зерновой сделки.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что встреча необязательно пройдет в Турции. Лидеры двух стран договорились определить дату и место проведения переговоров позже.

