Эрдоган заявил, что Турция играет ключевую роль в урегулировании конфликта на Украине

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Турецкая сторона с самого начала вооруженного конфликта на Украине играет ключевую роль в его урегулировании, отметил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Запись его выступления доступна на телеканале TRT.

Он подчеркнул, что Анкара строго придерживается Конвенции Монтре, которая устанавливает правила судоходства в Черном море, что позволило избежать дальнейшей эскалации.

"Переговоры, которые мы организовали, были попыткой прекращения кровопролития. Черноморская зерновая инициатива позволила предотвратить кризис, который мог бы стоить жизней сотен тысяч людей", – также добавил Эрдоган.

Он сделал акцент на том, что Турция прикладывает все усилия, чтобы было меньше крови и слез.

Что касается зерновой сделки, Анкара будет и дальше стараться делать все для ее возобновления, пообещал Эрдоган. Однако, по его мнению, решение по данному вопросу зависит о того, выполнит ли Запад свою часть договоренностей.

Ранее стало известно, что Эрдоган в ходе планируемых в августе переговоров с Владимиром Путиным планирует предложить возобновить мирные переговоры по Украине для скорейшего прекращения огня.

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что Турция стремится занять статус главного миротворца. По его словам, соответствующие действия Анкары усиливаются на фоне аналогичных стремлений КНР, Саудовской Аравии и африканских стран. При этом, считает эксперт, важно учитывать, готова ли Турция вести переговоры в том числе и с Западом. Он напомнил, что страна уже предпринимала подобные попытки, но они оказались безуспешны.



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