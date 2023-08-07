Эрдоган хочет предложить Путину посредничество по Украине для прекращения огня – CМИ

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемых в августе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным собирается предложить возобновление мирных переговоров по Украине для установления скорейшего прекращения огня. Об этом сообщает источник РИА Новости в администрации турецкого лидера.

"Господин президент (Эрдоган. – Прим.ред.) предложит свое посредничество в урегулировании конфликта, вновь повторит тезис о том, что в войне не будет победителей, а в мирном процессе – проигравших. Как вы знаете, Анкара неоднократно выступала за то, чтобы скорее добиться устойчивого прекращения огня и сесть за стол переговоров. Мы продолжаем свои усилия", – заявил источник агентства.

По его словам, Эрдоган является единственным мировым лидером, которому доверяют как в Москве, так и в Киеве. Он также единственный, кто может находиться в постоянном контакте с обеими сторонами конфликта, считает собеседник агентства.

Ранее президенты России и Турции провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о подготовке возможной встречи. В рамках беседы глава РФ, помимо прочего, изложил позицию государства в связи с прекращением зерновой сделки.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя беседу политиков, сообщил о договоренности между Путиным и Эрдоганом определить дату и место встречи в ближайшее время. По его информации, местом встречи необязательно будет Турция, детали будут обсуждаться. Однако Эрдоган пригласил российского президента к себе.

Эрдоган заявил о желании обсудить с Путиным ситуацию вокруг зерновой сделки