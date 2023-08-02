Эрдоган заявил, что в 2023 году в Турции ожидается рекорд по количеству туристов из России

Фото: kremlin.ru

В Турции ожидается новый рекорд по количеству туристов, прибывших из России. Об этом в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.

"Президент Эрдоган выразил удовлетворение растущим интересом российских туристов к Турции и выразил уверенность в том, что в этом году совместными усилиями [в сфере] туризма будет установлен рекорд [по количеству прибывших из России туристов]", – рассказали журналистам в канцелярии президента Турции.

Сообщается, что в 2022 году Турцию посетило больше 44,6 миллиона иностранцев, среди которых 5,2 миллиона – это россияне. Рекорд по количеству российских туристов в Турции был установлен в 2018 году. Тогда республику посетили почти 6 миллионов российских граждан.

При этом в этом году Турция вошла в пятерку самых дорогих для россиян направлений. Средний чек теперь составляет 183 тысячи рублей на двоих. Дороже оказались только Шри-Ланка, Куба и Мальдивы. В свою очередь, самым дешевым пляжным направлением в августе стал Крым. В этом месяце вариант для двоих на неделю обойдется примерно в 50 тысяч рублей.