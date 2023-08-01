Грузия потеряет 1 млрд долларов в год, если запретит въезд россиянам

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Экономика Грузии ежегодно будет терять до одного миллиарда долларов, если полностью запретить въезд в страну российским туристам, сообщил журналистам глава правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

Депутат подчеркнул, что это притом, что грузинская экономика составляет 30 миллиардов долларов год.

"Это означает, что будут потеряны 20–30 тысяч рабочих мест", – цитирует его ТАСС.

Политолог Станислав Тарасов ранее сообщил, что большая часть населения Грузии хотела бы развития взаимоотношений с Россией. Он объяснил это положительными результатами двустороннего сотрудничества. В частности, в Грузии растут эффективность экономики и товарооборот, а туристы из РФ поддерживают в стране финансовую стабильность.

Ранее прибытие в Батуми круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту вызвало скандал в Грузии. Турецкий лайнер Miray Cruises следовал из Сочи в Турцию через Батуми. При этом грузинские оппозиционеры заявляли, что большее число находящихся на судне граждан России нарушили закон "Об оккупации", так как ранее посещали Абхазию и Южную Осетию.

На фоне произошедшего в Батуми начались митинги. Протестующие выкрикивали различные лозунги, касающиеся поддержки суверенитета Грузии, также они выкрикивали высказывания против РФ. Позже из-за протестных акций судно с россиянами на борту покинуло город.



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