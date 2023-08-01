Эксперт заявил, что большинство жителей Грузии хотят развития отношений с РФ

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Большая часть населения Грузии хотела бы развития взаимоотношений с Россией. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу, политолог Станислав Тарасов.

"Сторонники президента Грузии Саломе Зурабишвили – это сторонники прозападной ориентации, которые выступают против нормализации отношений между Грузией и Россией", – сказал он.

Эксперт считает, что желание граждан Грузии улучшить взаимоотношения с РФ объясняются положительными результатами двустороннего сотрудничества. В частности, в Грузии растут эффективность экономики и товарооборот, а туристы из РФ поддерживают в стране финансовую стабильность.

Ранее прибытие в Батуми круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту вызвало скандал в Грузии. Турецкий лайнер Miray Cruises следовал из Сочи в Турцию через Батуми. При этом грузинские оппозиционеры заявляли, что большее число находящихся на судне граждан России нарушили закон "Об оккупации", так как ранее посещали Абхазию и Южную Осетию.

На фоне произошедшего в Батуми начались митинги. Протестующие выкрикивали различные лозунги, касающиеся поддержки суверенитета Грузии, также они выкрикивали высказывания против РФ. Позже из-за протестных акций судно с россиянами на борту покинуло город.



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