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13:18

Туризм

Россияне назвали страны, которые считают опасными для посещения

Фото: depositphotos/lRomanThom

Половина россиян считают опасными для поездок такие страны, как США, Франция, Мексика, Индия и Тунис. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на исследование компании "Ренессанс Страхование".

Основная причина, по которой граждане РФ опасаются лететь в другую страну, – появление какого-либо нового вируса в месте назначения. Примерно пятая часть респондентов в качестве причины отказа ехать в другую страну указывает возможные сложности с возвращением обратно на Родину, а каждый десятый – плохое отношение к россиянам за рубежом.

Самыми безопасными для посещения странами опрошенные назвали Мальдивы (71% голосов), а также Сейшелы и ОАЭ (по 68%). При этом молодое поколение чаще предпочитает летать на Кипр и в Болгарию, а люди в возрасте 41–50 лет – в Аргентину.

При этом самой популярной страной для отдыха у россиян с детьми в этом сезоне оказалась Турция : на нее приходится пятая часть всех бронирований. Далее по востребованности идут Абхазия, Италия, Таиланд и Грузия. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты исследования сервиса OneTwoTrip.

Семьи чаще всего предпочитают отдыхать в апартаментах или гостевых домах – таких насчитывается чуть больше 34%. Также востребован отдых в четырехзвездочных отелях, его предпочитают 30% респондентов. Что касается формата питания, то наиболее популярно проживание с завтраком. Отели формата "все включено" выбирают только 14,5% опрошенных семей.

Что касается отдыха без детей, то тут наибольшей популярностью пользуются Италия, Турция и Франция. Такие туристы чаще всего останавливаются в четырехзвездочных отелях (30,7% бронирований), к тому же половина таких россиян вовсе не нуждается в питании в месте размещения.

Ранее стало известно, что в этом году путешествия по России подорожали на 8–10%. При этом в отдельных регионах страны цены все же упали. Из внутренних направлений россияне чаще всего выбирают курорты Черноморского побережья.

Эксперты рассказали, почему дорожают полисы для российских туристов

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