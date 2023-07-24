Число отелей в Москве за 5 лет выросло на треть, в Петербурге – на 5%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве, по данным на июль текущего года, работает 1 315 отелей, в Санкт-Петербурге – 1 442. Так, за последние 5 лет в столице их число выросло на 31%, в Питере – на 5%. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на исследование геосервиса 2ГИС и сервиса бронирования "Отелло".

Эксперты сообщают, что в 29,2% столичных отелей есть спортивный или тренажерный зал. В Санкт-Петербурге подобные услуги гостям предлагают 8,8% отелей. Однако Питер лидирует по числу гостиниц, в которые можно приезжать с животными, их доля составляет 35,4% от числа всех гостиниц города. В Москве же она находится на уровне чуть более 8%.

По информации исследования, в Петербурге 31% отелей предлагает гостям трансфер из аэропорта и обратно. В столице такая услуга представлена в немногим более 7% гостиниц. СПА есть в 8% гостиниц Питера и в 17% московских отелей, уточняют аналитики.

Добавляется, что в Москве выше доля отелей, приспособленных для маломобильных граждан. Пандус, широкий лифт, подъемник и специальный туалет есть в 13% отелей Москвы и 8% Петербурга.

Средний чек бронирования отелей на июль – август 2023 года в столице – 18 172 рубля, в Санкт-Петербурге – 22 104 рубля. Одна ночь в московских гостиницах в среднем стоит 4 673 рубля, в отелях Петербурга – 5 169 рублей, подвели итог в сервисе "Отелло".

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о введении на территории города курортного сбора, который начнут взимать с туристов с апреля 2024 года. Его ставка составит 100 рублей с человека.

Курортный сбор не помешает туристам посещать город, заявил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Собранные средства, по его словам, направят на развитие Питера.

Новый курортный сбор введут в отелях Санкт-Петербурга