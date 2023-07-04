Депутат заксобрания Петербурга заявил, что курортный сбор не отпугнет туристов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выразил уверенность, что курортный сбор, который появится в Санкт-Петербурге с 1 октября 2023 года, не помешает туристам посещать город, а собранные средства направят на его развитие.

"Курортный сбор – мировая практика таких городов, как Петербург. В наш город ежегодно приезжают сотни тысяч туристов, а это нагрузка не только на туристическую инфраструктуру, но и на инфраструктуру общегородскую", – передает слова депутата RT.

Он добавил, что суточный размер сбора, который составит 100 рублей с человека, не такая большая сумма, он не станет отпугивающим фактором.

При этом собранные средства власти Санкт-Петербурга направят на детальнейшее развитие городской инфраструктуры, что позволит повысить туристическую привлекательность города, заключил Крупник.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о введении на территории города курортного сбора, который начнут взимать с туристов с апреля следующего года. Закон вступит в силу уже с 1 октября, однако до 1 апреля 2024 года ставка сбора будет нулевой, после чего составит 100 рублей с человека.

Также закон предусматривает льготы для постоянно работающих на территории города сотрудников, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и многодетных семей.



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