Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту покинул порт Батуми

Фото: телеграм-канал "Батуми Чат Грузия"

Круизный лайнер Astoria Grande, ранее прибывший в грузинский Батуми из России, покинул порт. Прямой эфир отбытия корабля велся изданием Batumelebi.

Отмечается, что лайнер покинул порт в результате митинга, который проходил в городе. Протестующие выкрикивали различные лозунги, касающиеся поддержки суверенитета Грузии, также они выкрикивали высказывания против РФ.

Территория порта была огорожена металлическим забором, позже его убрали и лайнер отдал швартовые. Стычек с сотрудниками полиции на этот момент замечено не было.

Ранее сообщалось, что Батуми пропал из перечня остановок на маршруте круизного лайнера Astoria Grande. Согласно данным, корабль изначально планировал маршруты круизов из Сочи в Турцию так, чтобы заходить в порт Батуми каждые две недели.

27 июля лайнер прибыл в Грузию, что привело к протестам со стороны местной оппозиции, которая заявляла, что корабль может подпадать под международные санкции.

Протестующие также обвинили находившихся на судне россиян в нарушении закона "Об оккупации", поскольку те якобы ранее посещали Абхазию и Южную Осетию.

В ночь на 31 июля из-за очередного прибытия лайнера у порта Батуми прошли протесты. В результате некоторые граждане были задержаны, они пытались прорвать установленные полицейскими баррикады.



В Батуми на акции против прибытия лайнера Astoria Grande задержали 9 человек