Президент Грузии Зурабишвили призвала пересмотреть визовый режим с Россией

Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к премьер-министру страны Ираклию Гарибашвили и потребовала созвать Совет национальной безопасности. Об этом сообщает "Интерфакс".

"К сожалению, я не получила ни от одной силовой структуры информацию о защите государственной границы. Я не получила не только информацию, но не удалось даже связаться с руководителями силовых структур", – подчеркнула она.

Глава страны отметила необходимость рассмотрения вопроса об ужесточении контроля на границе с РФ, а также пересмотре визового режима.

Ранее в МВД Грузии сообщили, что движение через грузино-российскую границу происходит в обычном режиме. Как подчеркнули в ведомстве, на этом этапе необходимости закрывать границу или проводить другие мероприятия нет. Подразделения МВД полностью контролируют ситуацию.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Минобороны РФ опровергло информацию, заявив, что боевые задачи выполняются на линии соприкосновения с ВСУ в районе спецоперации.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской области и Воронежской области введен режим контртеррористической операции, а также отменили все массовые мероприятия.

Позже Владимир Путин подписал закон, позволяющий задерживать на 30 суток за нарушение режима военного положения. Если нарушение было совершено с использованием транспортного средства, то наряду со штрафом возможна конфискация автомобиля.

Зампостпреда РФ при ООН заявил, что Россия выйдет из нынешнего испытания еще сильнее