Грузия не видит необходимости в закрытии границы с Россией – МВД

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Движение через грузино-российскую границу происходит в обычном режиме, сообщили в МВД Грузии.

Там заметили, что роста автомобильного движения с обеих сторон границы в районе КПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" не наблюдается.

Как подчеркнули в ведомстве, на этом этапе необходимости закрывать границу или проводить другие мероприятия нет. Подразделения МВД полностью контролируют ситуацию.

В свою очередь власти Абхазии заявили, что усилили контроль на границах с Россией и Грузией, а также поручили взять под охрану объекты критической инфраструктуры.

Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Он заявил, что колонна "Вагнера" движется на Ростов.

Следственное управление ФСБ РФ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям основателя ЧВК будет дана надлежащая правовая оценка.

Генерал российской армии Сергей Суровикин записал видеообращение к бойцам ЧВК "Вагнер", в котором призвал их остановиться и подчиниться приказу президента РФ.

Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам. Он подчеркнул, что любые распри нужно отбросить в период спецоперации, сейчас решается судьба российского народа. Президент назвал ударом в спину попытку расколоть общество. Он подчеркнул, что любая смута – это смертельная угроза, и действия РФ будут жестким. Путин пообещал, что власти не дадут повториться расколу в России.

Он рассказал, что Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж.