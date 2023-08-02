В Кремле заявили, что касающаяся РФ часть зерновой сделки не выполнена

Фото: 123RF/fotokostic

Касающаяся РФ часть зерновой сделки пока не выполнена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва готова вернуться к ней, однако сделка должна быть реализована в части, касающейся РФ.

"До сих пор этого сделано не было, как вы знаете", – отметил представитель Кремля .

Песков также добавил, что Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган проводят телефонный разговор.

Срок действия соглашений в рамках черноморской зерновой инициативы истек 17 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена. На этом фоне, как отметил представитель Кремля, Россия не развивает отношения с Западом.

Владимир Путин, комментируя прекращение действия инициативы, сообщил, что РФ может вернуться в зерновую сделку при восстановлении ее гуманитарной сути, исключении препятствий для российских банков и подключении их к системе SWIFT. Кроме того, президент потребовал восстановить работу аммиакопровода Тольятти – Одесса, который пострадал из-за действий киевского режима.

В МИД РФ прокомментировали возможность гражданских перевозок в Черном море