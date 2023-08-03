Эксперт заявил, что визит Путина в Турцию позволит Эрдогану торговаться с США

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Ожидаемый визит Владимира Путина в Анкару позволит президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану торговаться с США. Такое мнение в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" высказал профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

"Турция – страна НАТО, которая заинтересована в демонстрации своей оппозиционности. Особенно после того, как ее "прогнули" со вступлением Швеции", – сказал он.

Исходя из этого, продолжил политолог, встреча с Путиным станет для Эрдогана элементом торга. При этом для России в этой встрече ничего плохого нет, добавил Коктыш.

Ранее российский и турецкий лидеры подтвердили намерение организовать совместную встречу. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя беседу политиков, сообщил о договоренности между Путиным и Эрдоганом определить дату и место встречи в ближайшее время.

По его информации, местом встречи необязательно будет Турция, детали будут обсуждаться. Однако Эрдоган пригласил российского президента к себе.



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