Путин и Эрдоган подтвердили предстоящую встречу

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Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили намерение встретиться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что место встречи и сроки ее проведения будут согласовываться по дипломатическим каналам.

Президенты России и Турции провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о подготовке возможной встречи. В рамках беседы глава РФ, помимо прочего, изложил позицию государства в связи с прекращением зерновой сделки.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя беседу политиков, сообщил о договоренности между Путиным и Эрдоганом определить дату и место встречи в ближайшее время. По его информации, местом встречи необязательно будет Турция, детали будут обсуждаться. Однако Эрдоган пригласил российского президента к себе.

Накануне также сообщалось, что Турция не исключает подписания соглашений о сотрудничестве с Россией в ходе встречи двух лидеров.

Эрдоган заявил о желании обсудить с Путиным ситуацию вокруг зерновой сделки