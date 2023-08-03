Турция не исключает подписания соглашений в ходе планируемого визита Путина – СМИ

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Турция не исключает подписания соглашений о сотрудничестве с Россией в ходе планируемого визита Владимира Путина. Об этом РИА Новости сообщил источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Вполне вероятны", – ответил собеседник агентства на вопрос о возможности подписания соглашений между странами.

По словам источника, российско-турецкие отношения охватывают широкий спектр направлений. Он не исключил, что в ходе встречи двух лидеров между странами могут быть заключены договоренности в областях от энергетики до тушения лесных пожаров в Турции.

До этого Путин и Эрдоган провели телефонный разговор в ходе которого договорились о подготовке возможной встречи. В рамках беседы глава РФ, помимо прочего, изложил позицию государства в связи с прекращением зерновой сделки.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя беседу политиков, сообщил о договоренности между Путиным и Эрдоганом определить дату и место встречи в ближайшее время. По его информации, местом встречи необязательно будет Турция, детали будут обсуждаться. Однако Эрдоган пригласил российского президента к себе.



Эрдоган заявил о желании обсудить с Путиным ситуацию вокруг зерновой сделки