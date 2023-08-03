Турция продлит зерновую сделку на год в случае возвращения к участию в ней РФ

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Турецкая сторона выступила за продление зерновой сделки сразу на 12 месяцев в случае, если РФ вернется к участию в ней. Об этом сообщает телеканал 24TV.

Отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с Владимиром Путиным вновь напомнил ему о том, с какими проблемами может столкнуться мир, если соглашение о зерновом коридоре не продлят.

В случае продления сделки Турция будет готова увеличить срок ее действия сразу на год, добавил телеканал.

При этом информация о том, какие именно шаги предпримет Анкара для исполнения требований, поставленных РФ для ее возвращения в сделку, не приводилась.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия может вернуться к выполнению зерновой сделки, однако для этого должны быть выполнены взятые в отношении страны обязательства, среди которых в том числе меры, направленные на отключение от SWIFT Россельхозбанка.

По его словам, Россия готова "незамедлительно" вернуться в сделку при быстром выполнении условий.

До этого Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились определиться с условиями личной встречи в ближайшее время. Главы государств планируют обсудить Украину и зерновую сделку.

Срок действия соглашений, заключенных в рамках черноморской зерновой инициативы, истек 17 июля, Россия отказалась продлевать их.



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