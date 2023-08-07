Политолог объяснил, для чего Турции переговоры с РФ по Украине

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Турция хочет затронуть тему Украины на переговорах с Россия, поскольку стремится заняться статус главного миротворца. Такое мнение в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" озвучил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

По его словам, соответствующие усилия Анкары усиливаются на фоне аналогичных стремлений КНР, Саудовской Аравии и африканских стран. При этом, считает Шаповалов, важно учитывать, готова ли Турция вести переговоры в том числе и с Западом. Он напомнил, что страна уже предпринимала подобные попытки, но они оказались безуспешны.

"Есть ли смысл входить в одну реку дважды? В любом случае, данный переговорный процесс должен включать в себя западные страны, Россию – это основные авторы данного процесса. Он значительно шире, чем ситуация на Украине, он касается мировой безопасности", – сказал политолог, отметив, что отношения Москвы и Анкары тем не менее имеют ценность сами по себе.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемых в августе переговоров с Владимиром Путиным планирует предложить возобновить мирные переговоры по Украине для установления скорейшего прекращения огня.

