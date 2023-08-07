Делегация Украины провела в Джидде переговоры с представителями более чем 30 стран

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Делегация Украины в ходе переговоров в Саудовской Аравии в Джидде провела двусторонние встречи с представителями более чем 30 государств. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

"В Джидде провели много двусторонних встреч, посвященных реализации украинской формулы мира, на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике. Обсудили оборону, гарантии безопасности, важность глобального саммита мира, зерновое соглашение с представителями более чем 30 делегаций", – приводит его слова ТАСС.

По словам Ермака, в число стран, с которыми украинская сторона провела переговоры вошли Бахрейн, Германия, Дания, Испания, Италия, Канада, Катар, Норвегия, Польша, Республика Корея, Саудовская Аравия, Словакия, США, Турция, Финляндия, Франция, Швеция, ЮАР и Япония.

Саудовская Аравия проводила консультации с 5 по 6 августа. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявлял, что Вашингтон не ожидает реальных результатов от предстоящих переговоров по украинскому конфликту.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия проследит за ходом переговоров. Он отметил, что российская сторона позитивно реагирует на любые предложения о дипломатическом урегулировании конфликта.



Переговоры по урегулированию ситуации на Украине пройдут в Саудовской Аравии