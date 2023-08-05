Главы МИД Турции и Украины обсудили шаги для восстановления зерновой сделки

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Министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Хакан Фидан провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждались шаги для восстановления зерновой сделки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"В ходе беседы обсуждались шаги, которые могут быть предприняты для восстановления черноморской зерновой инициативы", – сообщил собеседник агентства.

Срок действия соглашений, заключенных в рамках черноморской зерновой инициативы, истек 17 июля. Россия отказалась продлевать их, так как касающаяся страны часть договоренностей по сделке не была выполнена.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия готова "незамедлительно" вернуться в сделку при быстром выполнении условий. Для этого, в частности, необходимо, чтобы европейские страны выполнили ряд мер по снятию ограничений по отключению от SWIFT Россельхозбанка.

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