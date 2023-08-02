Песков назвал возможным возврат к зерновой сделке после выполнения условий РФ

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Россия может вернуться к выполнению зерновой сделки, для этого должны быть выполнены взятые в отношении страны обязательства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе посещения форума "Территория смыслов".

"Это реально. Для этого просто необходимо, чтобы европейские страны выполнили ряд мер по снятию ограничений по отключению от SWIFT Россельхозбанка и так далее", – приводит ТАСС слова Пескова.

По его словам, Россия готова "незамедлительно" вернуться в сделку при быстром выполнении условий.

Ранее президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорились в ходе телефонного разговора определиться с условиями личной встречи в ближайшее время.

Главы государств планируют обсудить Украину и зерновую сделку, объяснил Песков.

Срок действия соглашений в рамках черноморской зерновой инициативы истек 17 июля, Россия отказалась продлевать соглашение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена.

Владимир Путин также подчеркнул, что РФ может вернуться в зерновую сделку при восстановлении ее гуманитарной сути, исключении препятствий для российских банков и подключении их к системе SWIFT. Кроме того, президент потребовал восстановить работу аммиакопровода Тольятти – Одесса, который пострадал из-за действий киевского режима.

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