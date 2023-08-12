Эрдоган может решить вопрос с возобновлением зерновой сделки – СМИ

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Мировые лидеры и руководство ООН уверены, что президент Турции Режем Тайип Эрдоган может повлиять на возобновление зерновой сделки. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер в интервью телеканалу A haber. Его слова приводит ТАСС.

"Если поставок зерна не будет, то есть опасность наступления голода. Сейчас почти все мировые лидеры и генсек ООН верят, что только Эрдоган может решить эту проблему. Он прилагает большие усилия. И я убежден, что он способен решить вопрос о возобновлении сделки", – сказал министр.

Также сообщается, что в конце августа или начале сентября может состояться встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Лидер Турции ожидает приезда президента России в Турцию, однако «не исключена» и поездка Эрдогана в Россию.

17 июля Россия объявила об остановке действия зерновой сделки. Президент России не раз подчеркивал, что Москва шла на участие в зерновой сделке, однако ни одно из положений российской стороны не было выполнено.

8 августа Эрдоган заявил, что Турция продолжит прилагать усилия для возобновления зерновой сделки.