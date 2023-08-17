Турция будет пропускать через проливы идущие из портов Украины суда с зерном – СМИ

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Турецкая сторона готова пропустить через проливы Босфор и Дарданеллы идущие из портов Украины суда с зерном. Об этом сообщает Haber Global, ссылаясь на источник в Минобороны Турции.

"Насколько нам известно, ни одно судно не отправилось из портов Украины. Но если оно прибудет, то будет пропущено через проливы", – заверил источник.

Действие зерновой сделки закончилось 17 июля, российская сторона отказалась продлевать ее. Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись, несмотря на усилия ООН. Главная цель черноморской инициативы – это поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, однако она не была реализована.

В свою очередь, посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что РФ и ее партнеры совместно прорабатывают альтернативу черноморской инициативе, которая позволит доставлять продовольствие.

10 августа Киев объявил о создании временных коридоров для торговых судов, идущих в или из черноморских портов. При этом отмечалось, что для прохода будут допущены суда, владельцы и капитаны которых согласятся идти в условиях военной угрозы и минной опасности.



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