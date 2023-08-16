Первое судно воспользовалось украинским коридором в Черном море

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Первое судно воспользовалось временным коридором в Черном море, об открытии которого ранее объявляли власти Украины. Об этом на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) сообщил министр инфраструктуры страны Александр Кубраков.

"Контейнеровоз Joseph Schulte вышел из порта Одессы и движется по установленному для гражданских судов временному коридору в/из черноморских морских портов Украины", – написал чиновник.

Он уточнил, что судно простаивало в порту с февраля прошлого года. Сейчас оно перевозит груз общей массой более 30 тысяч тонн. Joseph Schulte стал также первым судном, покинувшим порт Одессы с 16 июля после прекращения действия черноморской зерновой инициативы.

В конце июля прошлого года представители России, Турции, Украины и ООН заключили так называемую зерновую сделку, которая обеспечивала безопасный вывоз украинских сельскохозяйственных грузов с Украины. Ее действие закончилось 17 июля этого года. РФ не стала продлевать инициативу, объяснив это тем, что ее условия не выполнялись.

10 августа Киев объявил о создании временных коридоров для торговых судов, идущих в или из черноморских портов. При этом отмечалось, что для прохода будут допущены суда, владельцы и капитаны которых согласятся идти в условиях военной угрозы и минной опасности.



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