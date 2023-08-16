В Пентагоне заявили об отсутствии ресурсов в Черном море для вывоза зерна с Украины

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Соединенные Штаты не обладают ресурсами в Черном море, необходимыми для содействия вывозу зерна с территории Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Пентагона Сабрину Сингх.

Она добавила, что США продолжают по различным каналам призывать российскую сторону вернуться к черноморской зерновой инициативе для предотвращения голода в других странах.

Зерновая сделка была заключена в конце июля прошлого года представителями России, Турции, Украины и ООН. Ее действие закончилось 17 июля, Россия не стала продлевать инициативу. Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись, несмотря на усилия ООН.

При этом, по словам российского лидера, российская сторона будет готова возобновить зерновую сделку после выполнения всех обязательств в отношении Москвы.

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