00:46Политика
В Пентагоне заявили об отсутствии ресурсов в Черном море для вывоза зерна с Украины
Фото: depositphotos/icholakov01
Соединенные Штаты не обладают ресурсами в Черном море, необходимыми для содействия вывозу зерна с территории Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Пентагона Сабрину Сингх.
Она добавила, что США продолжают по различным каналам призывать российскую сторону вернуться к черноморской зерновой инициативе для предотвращения голода в других странах.
Зерновая сделка была заключена в конце июля прошлого года представителями России, Турции, Украины и ООН. Ее действие закончилось 17 июля, Россия не стала продлевать инициативу. Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись, несмотря на усилия ООН.
При этом, по словам российского лидера, российская сторона будет готова возобновить зерновую сделку после выполнения всех обязательств в отношении Москвы.
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