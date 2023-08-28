Эрдоган может посетить Россию 8 сентября – СМИ

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может приехать в Россию для встречи с Владимиром Путиным 8 сентября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники в турецком руководстве.

"Эрдоган может отправиться в Россию 8 сентября, перед поездкой в Индию на саммит "Большой двадцатки" в Нью-Дели", – пишет издание.

Ранее ТАСС со ссылкой на дипломатические источники в Турции сообщал, что встреча Путина и Эрдогана может состояться уже 4 сентября. Предполагается, что она пройдет в Сочи.

Комментируя слухи о предстоящих переговорах, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 августа заявил, что они "состоятся скоро". При этом он не стал давать каких-либо подробностей, в том числе относительно места проведения встречи.



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