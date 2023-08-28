Песков подтвердил скорую встречу Путина и Эрдогана

Фото: kremlin.ru

Встреча Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится уже скоро. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пообещав назвать точную дату мероприятия позже.

"Встреча состоится скоро. Мы своевременно об этом сообщим", – сказал представитель Кремля.

Песков объяснил, что с турецкой стороной есть договоренность относительно анонса встречи, поэтому назвать ее дату пока не представляется возможным. Он также не стал отвечать на вопрос о вероятности проведения переговоров на территории России.

Ранее ТАСС со ссылкой на дипломатические источники в Турции сообщал, что встреча Путина и Эрдогана может состояться уже 4 сентября в Сочи. Эксперты оценивают предстоящую встречу двух лидеров как возможность для возобновления зерновой сделки.



Турция работает над возобновлением зерновой сделки